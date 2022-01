Ab jetzt wird umgesetzt

China und der Iran haben in der vergangenen Woche bei einem Treffen ihrer Außenminister in der Volksrepublik die Absicht bekräftigt, ihre Zusammenarbeit auf allen Gebieten weiterzuentwickeln. In diesem Zusammenhang kündigten beide Seiten an, die »Umsetzungsphase« der »Vereinbarung über umfassende strategische Zusammenarbeit« zu starten, die am 27. März 2021 während eines Besuchs von Präsident Xi Jinping in Teheran unterzeichnet worden war. Das Abkommen hat eine außergewöhnlich lange Laufzeit von 25 Jahren, enthält aber – soweit bisher bekannt – keine praktischen Festlegungen.

Trotzdem fand die ebenso unkonkrete Mitteilung über den Beginn der »Umsetzungsphase« – oder der »Umsetzungsarbeit«, wie es im Kommuniqué des chinesischen Außenministeriums heißt – weltweit große Aufmerksamkeit. Dabei steht das unbewiesene Gerücht im Raum, die Vereinbarung sehe Investitionen der Volksrepublik mit einer Gesamthöhe von 400 Milliarden US-Dollar vor.

Das Treffen der Außenmi...