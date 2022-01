Haftgrund Umweltengagement

Er ist wohl der zur Zeit bekannteste politische Gefangene Guatemalas. Der Lehrer und Gewerkschafter Bernardo Caal Xol gilt als Symbol des Widerstands gegen Großprojekte und Naturzerstörung. Wegen seines Kampfes gegen zwei Wasserkraftwerke am Río Cahabón sitzt er seit Januar 2018 in Haft.

Am Río Cahabón, mit 169 Kilometern Länge einer der wichtigsten Flüsse des Departamento Alta Verapaz im Norden Guatemalas, befinden sich sieben Wasserkraftwerke zur Stromerzeugung. Die Lizenzen für die Kraftwerke Oxec und Oxec II wurden 2013 während der Regierungsperiode des rechten Präsidenten Otto Pérez Molina vergeben, Anwohnern wird seitdem der Zugang zu Fluss und Wasser erheblich erschwert. Das Unternehmen will dort einen Komplex von insgesamt drei Kraftwerken bauen, wobei das dritte noch in der Planungsphase ist. Oxec S. A. gehört zur Gruppe Energy Resources Capital Corp mit Sitz in Panama.

Caal Xol war neben anderen Personen von der Gemeinde Santa María Cahabón beaufr...