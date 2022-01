Sonntagsreden der Politik

In der Debatte um die Verringerung der Klinikstandorte, wie sie neoliberale Gesundheitsökonomen immer wieder anstoßen, äußerte sich der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) vergangene Woche nicht eindeutig. Er halte mehr Betten und Standorte nicht für notwendig, sagte Gerald Gaß am 11. Januar, als die DKG ihre Erwartungen an die Krankenhauspolitik vorstellte. Ihm gehe es um die Balance zwischen hochqualifizierter und flächendeckender Versorgung.

Am Montag veröffentlichte die DKG nun ihre »Bestandsaufnahme zur Krankenhausplanung und Investitionsfinanzierung in den Bundesländern 2021«. In einer Pressemitteilung hob Gaß hervor, »wenn Kliniken aus wirtschaftlichen Gr...