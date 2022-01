Auf glühenden Kohlen

Es war ein besonderer Moment auf dem Weltklimagipfel COP 26 im schottischen Glasgow, als Indiens Premier Narendra Modi Ende Oktober 2021 ankündigte, sein Land wolle bis 2070 klimaneutral werden. Während sich die einen darüber freuten, dass es für das 1,4-Milliarden-Menschen-Land nun zumindest eine verbindliche Zielmarke gibt, störten sich andere an dem auch im Vergleich zu anderen großen Schwellenländern reichlich späten Zeitpunkt. Zudem erwiesen sich die indischen Delegierten nach diesem Paukenschlag im weiteren Konferenzverlauf eher wieder als Bremser und Aufweicher. Dass in der gemeinsamen Abschlusserklärung auf den letzten Drücker eben doch noch nicht von einem endgültigen, kompletten Ausstieg aus der Kohle die Rede ist, lag in erster Linie an der Verweigerungshaltung Indiens, das dabei Rückendeckung von China erhielt. Gegen diese beiden Schwergewichte ließ sich die ursprünglich schärfere und verbindlichere Formulierung in punkto Kohleausstieg selbst ...