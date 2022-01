Zum Inhalt dieser Ausgabe | Italien zum Stillstand gebracht Landesweiter Streik für bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne im Transportwesen Gerhard Feldbauer Die Beschäftigten der italienischen Verkehrsbetriebe haben am vergangenen Freitag mit einer Beteiligung von fast 100 Prozent für vier Stunden landesweit die Arbeit niedergelegt. Dies berichteten Reporter der linken Zeitung Il Manifesto. Die regionale zeitliche Staffelung des Ausstandes habe sich auf alle Wirtschaftszweige des Landes ausgewirkt. Die Beschäftigten fordern neue Tarifverträge mit höheren Löhnen sowie bessere und sichere Arbeitsbedingungen. Die alten Vereinbarungen sind teilweise seit fünf Jahren ausgelaufen. Der Arbeitskampf begann um 8.45 Uhr in Mailand, wo Straßenbahnen, Busse und U-Bahnen anhielten. Er legte landesweit den Verkehr auf Straße, Schiene, den Wasserwegen und in der Luft – und damit fast das gesamte öffentliche Leben – für vier Stunden lahm. Auf den großen Mailänder Flughäfen konnten für wenigstens vier Stunden Maschinen weder starten noch landen. Die Fluglotsen und Beschäftigten des Flughafen- und Abfertigungsservices der ITA, ...

