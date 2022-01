In Liebe, nicht in Angst

Fast ein Jahrhundert lang lebte und arbeitete Sir Sidney Poitier in den Vereinigten Staaten von Amerika. Als Schauspieler wählte er seine Rollen sehr bewusst aus, und er lehnte sie ab, wenn sie Verrat an Schwarzen begingen, sie erniedrigten oder beleidigten. Bestätigten die Rollen hingegen keine Vorurteile oder konnten die Charaktere mit Würde gespielt werden, nahm er die Engagements an.

Poitiers Eltern stammten aus den britischen Bahamas. Sie befanden sich 1927 auf einer Urlaubsreise in den USA, als Sidney dort am 20. Februar zur Welt kam. Als Jugendlicher hatte er auf der Tomatenfarm seines Vaters gearbeitet und kehrte mit 18 Jahren in die Vereinigten Staaten zurück, wo er seine Liebe zum Theater entdeckte. Seinen ersten schweren Schlag musste er wegstecken, als ihm wegen seines Bahamas-Akzents ein Studium am American Negro Theatre verweigert wurde. Poitier verzweifelte jedoch nicht, sondern übte monatelang die Aussprache des erforderlichen amerikanische...