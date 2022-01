Entgegen den Fakten

Die Niederlande stoppen endgültig die finanzielle Unterstützung der palästinensischen Union of Agricultural Work Committees (UAWC). Nach Ansicht der Regierung in Den Haag sind einige Mitarbeiter der NGO mit der marxistischen Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP) verbandelt. Das habe eine externe Untersuchung ergeben. Israel, die USA und die EU betrachten die PFLP als Terrororganisation.

In einer gemeinsamen Erklärung kritisierten das European Legal Support Center (ELSC) und das niederländische The Rights Forum am Dienstag die Entscheidung. »Sie wurde trotz einer externen Untersuchung getroffen, die die institutionelle Unabhängigkeit der UAWC bestätigt und die Organisation von den Hauptvorwürfen der israelischen Regierung« freispreche, heißt es dort.

Die UAWC wurde 1986 gegründet und unterstützt mehrere tausend palästinensische Bauern und Fischer in Gaza und auf der Westbank. »Es ist unbestreitbar, dass die Einstellung der niederländischen Finanzierung ...