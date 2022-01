»Wenige Konzerne dominieren den Handel«

Am kommenden Wochenende sollte wieder einmal die Großdemonstration unter dem Motto »Wir haben es satt« in Berlin stattfinden. Aufgrund der aktuellen Pandemielage wurde sie aber verschoben. Indes hat sich kürzlich Landwirtschaftsminister Cem Özdemir in der Debatte über eine Agrarwende zu profilieren versucht. Der Grünen-Politiker kritisierte »Ramschpreise« bei Lebensmitteln. Wie ist es möglich, dass beispielsweise ein Kilogramm Hackfleisch im Discounter nur 3,99 Euro kostet?

Das Grundproblem ist, dass nur sehr wenige Konzerne den Handel mit Lebensmitteln dominieren. Es ist schon lange bekannt, dass Edeka, Rewe und die Schwarz-Gruppe mit Lidl, Aldi und Kaufland 85 Prozent des Marktes hierzulande beherrschen. Sie haben als Einkäufer von Lebensmitteln die Macht, die Preise zu setzen und die Lieferanten gnadenlos im Preis zu drücken. Letztere geben diesen fatalen Preisdruck entlang der gesamten Lebensmittelkette an die Kleinbauern und Arbeiterinnen im globalen ...