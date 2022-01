Zum Inhalt dieser Ausgabe | Dinge laufen lassen Pierre Deason-Tomory Dienstag, 4. Januar Gute Nachrichten – vielleicht! – von unserer bevorstehenden Omikronisierung. Wissenschaftler sprechen nach Auswertung der Zahlen aus Großbritannien von der Möglichkeit, dass die neue Mutante die ältere, gefährlichere, ausrotten wird. Dann könnte aus der Pandemie eine Art Grippe werden, also mit Impfungen und Medikamenten beherrschbar. Wäre das Ende des Ausnahmezustands. Ist das realistisch? Ich denke schon. Aber so dachte ich auch vor einem Jahr, als es hieß: Zwei Impfungen – und du bist raus aus der Nummer. Was machen die Seuchengewinnler von der AfD und den Mininazihorden, wenn die Masken tatsächlich einmal fallen? Wir müssen ein großzügiges Resozialisierungsprogramm auflegen, sonst werden die wieder als Drogenhändler, Richter, Polizisten und Bundeswehr-Soldaten arbeiten. Donnerstag, 6. Januar Inzwischen wird nicht mehr nur von einer Welle geredet, die kommen wird, sondern von einer Wand. Ich habe trotzdem vor Wut fast eine Augenbraue ge...

Artikel-Länge: 3433 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen