»Schlag ins Gesicht der Groninger«

Kein Extragas aus Groningen! Selten war sich der Rat der nordniederländischen Stadt über alle Parteigrenzen hinweg so einig wie in der außerordentlichen Debatte am Mittwoch abend. Die Regierung in Den Haag muss ihr Versprechen einlösen, die Förderung ab 2022 langsam auslaufen zu lassen, fordern die Kommunalpolitiker einhellig.

Seit Jahren verlangen die Bürgerinnen und Bürger in Groningen und den umliegenden Gemeinden ein Ende der Erdgasgewinnung, die immer wieder zu mittelschweren Beben in der Region und erheblichen Schäden an den Häusern führt (siehe jW vom Mittwoch). Ab dem kommenden Herbst soll das Gasfeld eigentlich nur noch eine Notfallreserve bereithalten, etwa für extrem kalte Winter. Spätestens 2028 soll es ganz geschlossen werden.

Am 7. Januar teilte der inzwischen ausgeschiedene Wirtschaftsminister Stephanus Blok jedoch überraschend mit,...