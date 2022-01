Zum Inhalt dieser Ausgabe | Die Politik wird es nicht regeln 40 Prozent der Pflegekräfte denken über Ausstieg aus dem Beruf nach Susanne Knütter Sofortprogramm für die Kranken- und Altenpflege. Konzertierte Aktion Pflege. Die vorige Bundesregierung hatte einige Programme für die Pflege formuliert. Angekommen ist bislang kaum etwas. Das ist eines der Ergebnisse der Studie »Altenpflege im Fokus«, die der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) und das Fachmedienhaus »Vincentz Network« am Donnerstag vorstellten. Nur drei Prozent der 700 Befragten aus der stationären Altenpflege glauben, dass »die Politik« die Lage in der Pflege verstanden habe und »zuverlässig bemüht ist, sie zu verbessern«, erklärte Miriam von Bardeleben, Chefredakteurin der Fachmagazine Altenpflege und Aktivieren, bei der Vorstellung der Resultate. Die Antworten der Teilnehmer spiegelten insbesondere die Folgen des chronischen Mangels an Pflegekräften wider. Jede zweite Pflegekraft spürt negative Auswirkungen auf ihr Privatleben. Vor allem aber werden die Be...

Artikel-Länge: 2790 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen