Zum Inhalt dieser Ausgabe | Razzia gegen Aktionskünstler Ermittlungen gegen »Zentrum für politische Schönheit« nach Entsorgung von AfD-Werbematerial Kristian Stemmler Als »Weltmarktführer im Nichtverteilen von Naziflyern« bezeichnet sich der »Flyerservice Hahn« auf seiner Homepage. Die Firma ist eine Erfindung des »Zentrums für Politische Schönheit« (ZPS). Dahinter verbirgt sich eine Gruppe von liberalen Aktionskünstlern, die seit 2009 mit mal mehr, mal weniger gelungenen Aktionen die politische Szene aufmischt. Im Bundestagswahlkampf hatte das ZPS mit dem fingierten Angebot des »Flyerservice Hahn« rund fünf Millionen zur Verteilung bestimmte Flyer von Orts-, Kreis- und Landesverbänden der protofaschistischen AfD eingesammelt, sie aber nicht in Briefkästen gesteckt, sondern Recyclingkontainern zugeführt. Am Donnerstag ließ die Berliner Staatsanwaltschaft wegen der Aktion um 6.30 Uhr früh mehrere Wohnungen durchsuchen, wie das ZPS später in einer Presseerklärung bekanntgab. Gleich zehn Beamte der Staatsschutzabteilung des Landeskriminalamts (LKA) rückten zur Razzia aus, berichtete der Tagesspiegel. Die Staatsanwaltschaf...

