»Es braucht eine Ausdehnung der Tarifbindung«

In einer vergangene Woche veröffentlichten Analyse hat das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut, WSI, die Entwicklung niedriger Monatsentgelte beleuchtet. Über Menschen, die nur einen Niedriglohn verdienen, liest man häufiger. Gibt es einen Unterschied zur statistischen Größe des Monatsentgeltes?

Beides orientiert sich etwa gleich. Die OECD-Definition des Niedriglohns bezieht sich auf Stundenlöhne und definiert ihn unterhalb einer Schwelle von zwei Dritteln des mittleren Stundenlohns. Da allerdings die Bundesagentur für Arbeit keinerlei Daten zu Stundenlöhnen hat, definierte man den unteren Entgeltbereich. Dieser lehnt sich an die OECD-Definition des Niedriglohnsektors an und setzt die entsprechende Schwelle bei zwei Dritteln des monatlichen Entgelts. Es geht beim unteren Entgeltbereich also nicht um Stundenlöhne, sondern um Leute, die trotz Vollzeitbeschäftigung am Ende des Monats mit wenig Geld nach Hause gehen. Er ist aber nur für Vollzeitb...