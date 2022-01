Zum Inhalt dieser Ausgabe | Von Orks und Helden Vorabdruck. Ayn Rand erreichte mit ihrem ultraliberalen, antisozialen Werk ein Massenpublikum. Außerhalb der USA ist sie allerdings kaum bekannt Holger Wendt In diesen Tagen erscheint Heft 1/22 der Zeitschrift Marxistische Blätter. Wir veröffentlichen daraus leicht gekürzt und mit freundlicher Genehmigung von Herausgebern und Autor den Aufsatz »Von Orks und Helden« von Holger Wendt. (jW) Parallel zum ökonomischen Aufstieg der Vereinigten Staaten stieg die US-amerikanische Kultur zur Weltkultur auf; eine Entwicklung, die Westdeutschland noch nachdrücklicher beeinflusste als andere Staaten. US-amerikanische Musik, Bücher, Filme waren und sind populärer als ihre einheimischen Äquivalente, die Politik ist transatlantisch geprägt, geistes-, natur- und gesellschaftswissenschaftliche Publikationen von jenseits des Ozeans setzen akademische Maßstäbe. Kein Wunder, dass Denkerinnen und Denker aus den USA eifrig rezipiert werden. Dies gilt unabhängig von ihrer Qualität, es trifft auf historische Größen ebenso zu wie auf intellektuelle Bodendecker. Die Schriftstellerin und Philosophin Ayn Rand (1905–1982) bildet eine bemer...

Artikel-Länge: 25064 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen