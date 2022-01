Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Industriepolitische Katastrophe« Nach Pleite von MV-Werften läuft Suche nach Schuldigen. Beschäftigte brauchen Perspektiven David Maiwald Eine Finanzspritze könnte die finanziell ins Schwimmen geratenen MV-Werften noch vor der Katastrophe bewahren. Doch Bund, Land und Werfteigner Genting Hongkong schieben einander gegenseitig die Verantwortung für die Pleite der Werftengruppe zu. Am Mittwoch warf der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider (SPD), der Konzernmutter verantwortungsloses Handeln vor. Bund und Land hätten Genting »die Hand ausgestreckt, um die Werften durch die Krise zu bringen«, sagte Schneider dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Genting Hongkong sei unwillig, die Verantwortung für sein Unternehmen wahrzunehmen. Die politischen Entscheidungsträger stünden weiterhin zur Verfügung, alle vertretbaren Schritte zu unternehmen, um Arbeitsplätze, Wissen und Technologie zu sichern, behauptete der Sozialdemokrat. Auf Anfragen von junge Welt reagierten die MV-Werften bislang nicht. Dem Werfteigner stellt sich das anders dar. Die Standorte fallenzulassen sei »der größte ökono...

Artikel-Länge: 3384 Zeichen

