Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Run for Her Life Chloe, die Tochter von Paul und Diane Stanton, braucht dringend eine Spenderlunge. Doch die Wartelisten sind lang. Auf Bitten von Diane reist Paul nach El Paso, Mexiko. Hier soll es Ärzte geben, die für Dollars Organe besorgen und transplantieren. Am Gesetz vorbei. Doch diese Menschen gehen über Leichen. Mit Diane Kruger, Sam Shepard. Guter Film! USA 2010. Tele 5, 20.15 Uhr Muhammad Ali Dritte Runde: Rivalen (1970–1974) Während Muhammad Ali im März 1971 noch immer eine mehrjährige Haftstrafe wegen Wehrdienstverweigerung drohte, forderte er den neuen Schwergewichtsweltmeister Joe Frazier zum Kampf heraus. Ali verlor gegen seinen Rivalen, doch gerade diese Niederlage ließ ihn einer Generation von US-Bürgern ans Herz wachsen. Letzte Folge der Serie im Anschluss. US...

