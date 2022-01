Zum Inhalt dieser Ausgabe | Alte und neue Kriege Haarsträubendes Bild nachrichtendienstlicher Frauenarbeit: Der Agententhriller »The 355« Holger Römers Jessica Chastain spielt in »The 355« nicht nur die Hauptrolle, sondern sie hat den Film auch federführend mit ihrer eigenen Firma produziert. Ob sie dem Actionkino damit zu einem feministischen Fortschritt verholfen hat, wie als Ziel verkündet, sei jedoch dahingestellt. Dass es vornehmlich Frauen sind, die hier Geheimdienstarbeit verrichten, lässt das blutige, illegale Treiben jedenfalls nicht wesentlich sympathischer wirken als bei dem in einem Dialog herbeizitierten James Bond. Als ein nachrangiger Bösewicht dingfest gemacht wird, kommen denn auch schnell Foltermethoden zur Anwendung. Dass die von Chastain verkörperte CIA-Agentin bei der weltweiten Jagd nach einer ominösen Festplatte, die die gemeingefährliche Manipulation jedes beliebigen Computersystems ermöglicht, auf britische Unterstützung in Gestalt einer IT-Speziali...

Artikel-Länge: 2595 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen