Göring, Schorn, Gwisdek

In der DDR war Helga Göring das Pendant zur von der Boulevardpresse als »Mutter der Nation« apostrophierten Inge Meysel, und im Großmutteralter standen sie auch 2001 in dem Fernsehfilm »Die Liebenden vom Alexanderplatz« gemeinsam vor der Kamera. Göring wurde am Freitag vor 100 Jahren als Arzttochter in Meißen geboren. Nach dem Krieg stand sie in Dresden für mehrere Jahre auf der Bühne, auch unter Martin Hellbergs Regie, der sie 1951 für seinen ersten Defa-Film nach Babelsberg holte. In »Das verurteilte Dorf« (1952) war Günther Simon ihr Partner. Weitere Hauptrollen folgten in Slatan Dudows antifaschistischem Film »Stärker als die Nacht« (1954), Frank Beyers Debütfilm »Zwei Mütter« (1957) und noch im selben Jahr in Gerhard Kleins »Berlin – Ecke Schönhauser«. In all diesen Filmen prägte sie ihr Image als Filmmutter. So spielte sie in »Die heute über 40 sind«, einem Stoff, den Franz Fühmann für die Defa entwickelt hatte, di...