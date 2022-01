»Covidkasse« ohne Kündigungsschutz

Auch in Italien sorgt die Verbreitung der »Omikron«-Variante für einen rasanten Anstieg der Neuinfektionen, besonders gravierend sind die wirtschaftlichen Folgen in der Tourismus- und der Freizeitbranche. Die bis 31. Januar geschlossenen Diskotheken mussten komplett auf das Neujahrsgeschäft verzichten, für den eingeschränkten Tourismussektor gilt das mit Abstrichen. Obwohl etwa die Skilifte des Landes weitgehend in Betrieb sind, reichen die Auslastungen derzeit selbst über Feiertage nicht aus, um die Fixkosten zu decken. Auch die Kunst- und Kulturstädte, bis zum Ausbruch der Pandemie regelrechte Touristenmagnete, müssen sich seit dem Jahresanfang wieder mit Einschränkungen, Auflagen und deshalb sinkenden Zahlen zufriedengeben.

Am kommenden Donnerstag sollen nun die Minister des Kabinetts von Mario Draghi zusammenkommen, um sich auf neue Coronahilfsmaßnahmen zu einigen. Obwohl es laut Ministerium für Wirtschaft und Finanzen »noch keine Zahlen« zum Umfang gi...