Prinzip Wucherung

Graz ist nicht die einzige Stadt, in der in den letzten 20 Jahren ein Museumsneubau zum Postkartenmotiv avancierte. Als die Stadt im Südosten Österreichs 2003 als erste österreichische Kulturhauptstadt antreten durfte, nutzte man die Gunst der Stunde, leistete sich alles Mögliche und handelte sich damit auch erhebliche Folgekosten ein: unter anderem ein Literaturhaus, eine künstliche Murinsel, die dann beinahe weggespült worden wäre, und ein Kunsthaus, das wie ein »Friendly alien« am Flussufer gegenüber der Altstadt gelandet scheint und mit seiner biomorphen, wolkenartigen Form einen reizvollen Kontrast zu den benachbarten Altbauten darstellt. Die Architekten Peter Cook und Colin Fournier mussten beim Bau des Kunsttempels allerlei Kompromisse eingehen. Beschert haben sie Graz eine Touristenattraktion, die freilich nur schwer zu bespielen ist, weil es im höhlenartigen Innenraum keine Wände gibt; die Form folgt hier nicht der Funktion.

Wer sich beim Anblick ...