Eine Million des Tages: Petition gegen Blair

Immer wieder diese »Geschenke« der Queen: »Auszeichnungen« als Knight (oder Lady) Companion of the Most Noble Order of the Garter – im Deutschen weniger süffisant: Hosenbandorden. Am 31. Dezember die Nachricht aus dem Royal Headquarter, dass Kriegstreiber Anthony Blair zu Ehren kommen soll. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt (Ordensmotto). Da hat die Queen die Rechnung aber ohne ihre Untergebenen gemacht, die sich nicht für ganz so blöd verkaufen lassen, wie erhofft. Am Freitag näherte sich eine Petition gegen Blairs Rittertum rasant der Eine-Million-Unterstützer-Marke. Die Kommentare ...