Eine politische Geisel weniger

Verkündet hat die erfreuliche Nachricht am Donnerstag abend die Abgeordnete Dilan Dirayet Tasdemir via Twitter: »Ti bi xer hati«, herzlich willkommen, schrieb sie auf kurdisch zu einem Foto des Politikers Abdullah Zeydan. Die fünfte Große Strafkammer Diyarbakirs (kurdisch: Amed) hatte den ehemaligen Abgeordneten der linken Demokratischen Partei der Völker (HDP) zuvor nach mehr als fünf Jahren Haft aus dem Gefängnis entlassen. Mehrere HDP-Politikerinnen und -Politiker waren ebenfalls auf dem Foto zu sehen. Sie hatten Zeydan mit Blumen vor dem Gefängnis in Elazig (kurdisch: Eleziz) empfangen.

Zwar hatte das Gericht Zeydan wegen »Propaganda und Unterstützung einer Terrororganisation« zu mehr als acht Jahren Haft verurteilt, ordnete jedoch mit Verweis auf die bereits abgessene Zeit seine Freilassung an, ...