Panzerbeschuss vom Golan

Panzer haben am Mittwoch von den israelisch besetzten Golanhöhen aus ein auf syrischem Staatsgebiet liegendes Waldgebiet in der Nähe des Dorfes Al-Hurrija beschossen. Das meldete die amtliche syrische Nachrichtenagentur SANA. Der Wald sei in Brand geraten. Gleichzeitig hätten israelische Helikopter und Drohnen die Gegend überflogen.

Laut einer Meldung der Nachrichtenagentur AFP vom Donnerstag bestätigte die israelische Armeeführung am Mittwoch die Attacke. Soldaten hätten in der Nähe einer militärischen Stellung verdächtige Personen ausgemacht und mit Panzern »in ihre Richtung« geschossen. »Die Verdächtigen entfernten sich daraufhin auf syrisches Territorium«, zitierte AFP eine Quelle der Armee. Die israelischen Soldaten hätten sich auf einer Militäroperation jenseits des Grenzzauns, aber noch auf israelischem Gebiet befunden, erfuhr die Internetzeitung Times of Israel aus Armeekreisen. Sowohl die israelische als auch die syrische S...