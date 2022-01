Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Das Leben ist ein Fest Üppige Hochzeiten sind beliebt wie ausufernde Abiturfeiern; wahrscheinlich liegt das daran, dass der unerbittlich folgende Alltag immer unerträglicher wird. Der erfahrene Pariser Hochzeitsplaner Max hat jedenfalls den Auftrag, mit seiner Crew die Hochzeit von Pierre und Héléna in einem Landgut aus dem 17. Jahrhundert zu organisieren. Dabei läuft allerlei schief. B/CDN/F 2017. RBB, 20.15 Uhr Die verschüttete Hochkultur Tempelstadt Naga Im Sudan legen deutsche Archäologen die Tempelstadt Naga frei. Sie zeugt von einer einzigartigen afrikanischen Hochkultur. Naga war der Außenposten des Reiches von Meroe, einer Zivilisation, die von den Ägyptern, Römern und Griechen beeinflusst und doch völlig eigenständig war. D 2016. ARD alpha, 21.45 Uhr 7 Tage im Nagelstudio Hingehen und zuhören, das ist doch die...

