Der Preis der Ökologie

Die Probleme der Ökologie, über die heute allerorten gesprochen wird, sind schon lange Gegenstand gesellschaftlicher Auseinandersetzung. Und damit ist nicht das Bewusstsein für den Wert der Natur an sich gemeint, das von William Morris bis Ebenezer Howard eine ganze Generation noch vor den Weltkriegen prägte, sondern vielmehr jene Entwicklung, die in den späten 1960er Jahren in Amerika einsetzte, als einzelne Vordenker den Menschen als Schuldigen für Artenausrottung, Umweltzerstörung und vieles mehr ausmachten.

Die Grünen

Diese Erkenntnisse setzten sich auch in Europa schnell durch, wobei vor allem Oppositionelle des Ostblocks sie aufgriffen und weiterentwickelten. In Westeuropa kam es dann, zeitlich verzögert, zu Basisbewegungen und lokalen Initiativen, die schließlich in der Partei Die Grünen ein gemeinsames politisches Dach fanden; verbunden mit Überlegungen zur Friedenssicherung, für Solidarität und Teilhabe aller an Wohlstand und Politik. Das ist wicht...