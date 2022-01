Wie die Schlafwandler

Nicht jede halbwegs brauchbare Comicvorlage lässt sich auch in einen annehmbaren Film verwandeln. Was in den ersten Teilen der gegenwartsbezogenen Agentengrotesken »Kingsman: The Secret Service« (2014) und »Kingsman: The Golden Circle« (2017) noch gelang, weil das britische Understatement von Colin Firth als Harry Hart mit furios blutigen Actionszenen eine charmante Allianz einging, lässt nun Ralph ­Fiennes in »The King’s Man – The Beginning« ganz schön alt aussehen. Schon in den letzten James-Bond-Filmen war der mittlerweile 59jährige in der Rolle des »M« nur noch Stichwortgeber. Da hat den Theaterstar wohl der Ehrgeiz gepackt, als Herzog Orlando Oxford mal wieder eine Hauptrolle im Kino zu übernehmen. Wie Colin Firth richtet er nicht gerade gentlemanlike schlimme Massaker an, was die Bekämpfung ausländischer Feinde angeht. Leider nimmt er als Ur-Kingsman die ganze Angelegenheit sehr viel ernster und verbissener als sein Landsmann.

Dabei ist die von Regis...