Wer sitzt und wer nicht

Donnerstag, 30. Dezember

Zur Absicherung der »kritischen Infrastruktur« bei einer Omikron-Explosion schlagen Gesundheitspolitiker eine Verkürzung der Isolationsfristen vor. Für asymptomatische Infizierte, nicht für antifaschistische Inhaftierte wie Lina aus Leipzig – die feiert morgen wegen einer verdächtigen Perücke ihr zweites Silvester im Knast.

Sebastian Kurz ist noch auf freiem Fuß. Seit er ein Kind hat, das in fünf Jahren älter ausschauen wird als der Papa, will er nicht mehr Kanzler sein, sondern einem ehrbaren Verbrechen nachgehen: als Investmentfondsmanager. Er heuert in den USA beim Paypal-Gründer Peter Thiel als »Chefstratege globale Bestechung« an. Das ist kein Versorgungsposten wie sonst, der Kurz kann das. Er weiß, wie man als 30jähriger mit ein paar Millionen, die einem gar nicht gehören, ein ganzes Land übernimmt.

Omikron überfällt inzwischen Großbritannien. Der wahnsinnige Premier würde sogar etwas dagegen unternehmen wollen, darf aber nicht...