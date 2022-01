Thales unter Druck

Im Bereich der Cyberkriminalität war das vergangene Jahr vom immer häufigeren Einsatz sogenannter Ransomware geprägt (ransom heißt Lösegeld). Der Trend scheint sich auch 2022 fortzusetzen. Am Montag gab die Ransomware-Gruppe »Lockbit« auf ihrer Darkweb-Seite bekannt, den französischen Rüstungskonzern Thales angegriffen zu haben. Die Hackerbande gab dazu keine Details an, drohte jedoch, sie beginne am 17. Januar mit der Veröffentlichung von gestohlenen Daten.

Gegenüber dem Fachmagazin Le Monde informatique erklärte Thales, man habe zwar keine direkte Lösegeldforderung erhalten, die Drohung würde vom Konzern aber sehr ernst genommen. Ein Expertenteam für Sicherheit untersuche den Fall, um ein mögliches Datenleck ausfindig zu machen. Bisher habe man jedoch noch keine Beweise für einen erfolgten Angriff gefunden, heißt es aus der Konzernzentrale.

In den vergangenen Monaten war »Lockbit« wegen ähnlicher Angriffe wiederholt in den Schlagzeilen. Im Oktober hatten ...