Zum Inhalt dieser Ausgabe | Israel lenkt ein Nach Hungerstreik: Palästinenser in Haft ohne Anklage kommt frei Gerrit Hoekman Seit Oktober 2020 befindet sich der Palästinenser Hischam Abu Hawasch in israelischer Haft. Ohne Gerichtsverfahren. Vor über vier Monaten begann er einen Hungerstreik, um auf seine Situation aufmerksam zu machen. Nun hat Israel eingelenkt, Abu Hawasch soll freigelassen werden – wenn er denn die gesundheitlichen Folgen des Hungerstreiks überlebt. Sein Zustand ist kritisch. Dem israelischen Sinneswandel sind anscheinend Verhandlungen mit Ägypten und dem palästinensischen Geheimdienst vorausgegangen. Am Dienstag habe Israel endlich grünes Licht gegeben, teilte die palästinensische Seite mit. Israel äußerte sich bis Mittwoch offiziell nicht dazu. Doch bevor der 40jährige zu seiner Frau und den fünf Kindern zurückkehren kann, werden noch einige Wochen ins Land ziehen. Im Moment liegt er in einem israelischen Krankenhaus, das er nach Einschätzung der Ärzte voraussichtlich nicht vor dem 26. Februar wird verlassen können. Der Hungerstreik hat Abu Hawasch schwer mi...

