Pushbacks und Tod

Die Zahlen sind drastisch und zeigen doch nur die Spitze des Eisbergs. Im vergangenen Jahr sind bei dem Versuch, Spanien auf dem Seeweg zu erreichen, mindestens 4.404 Menschen ums Leben gekommen. Fast doppelt so viele wie 2020 – damals seien 2.170 Asylsuchende gestorben, teilte das Hilfswerk »Caminando Fronteras« am Montag mit. So viele Todesopfer wie 2021 habe es noch nie gegeben. 11.901 Asylsuchende wurden an der EU-Außengrenze und innerhalb der Union gewaltsam zurückgedrängt (»Pushbacks«). Das berichtete das Portal Infomigr...