Lohnlücke schließen!

»Ehrlich schmeckt am besten«, behauptet eine Bandansage gegenüber Anrufern bei der Ileburger Sachsenquelle GmbH in Eilenburg bei Leipzig. Tarifverhandlungen mit der Tochterfirma des Getränkekonzerns Frankenbrunnen aus Bayern schmecken aber offenbar anders: Rund 30 Kolleginnen und Kollegen haben nach Angaben der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) am frühen Dienstag morgen die Nacht- und Frühschicht im Abfüllwerk in Eilenburg vier Stunden lang bestreikt. Die NGG fordert für die Beschäftigten eine Lohnerhöhung von sechs Prozent und eine Anpassung der Jahressonderzahlung, auch Weihnachtsgeld genannt, an das Niveau des Frankenbrunnen-Stammwerks in Bayern. Der nun mit Warnstreiks adressierte Frankenbrunnen-Konzern habe die »erste Tochterfirma in Ostdeutschland« 1991 eröffnet, heißt es auf der Internetseite der Ilenburger Sachsenquelle GmbH. Bereits zu DDR-Zeiten sei der VEB Getränkewerk Eilenburg ein überr...