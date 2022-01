Der Ampelpräsident

Die Ampelkoalition hat ein neues Integrationsprojekt gefunden: die gemeinsame Unterstützung einer zweiten Amtszeit von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Nachdem im Dezember die FDP grünes Licht für den SPD-Politiker gegeben hatte, legten am Dienstag die Spitzen von Bündnis 90/Die Grünen nach. »Wir sind überzeugt, dass er unserer Gesellschaft auf dem schwierigen Weg aus der Pandemie weiter Halt und Orientierung geben wird«, teilten die Parteichefs Robert Habeck und Annalena Baerbock sowie die beiden Bundestagsfraktionsvorsitzenden Katharina Dröge und Britta Haßelmann in einer gemeinsamen Erklärung mit. Daher empfählen sie ihren Wahlleuten, in der am 13. Februar geplanten Bundesversammlung Steinmeier erneut zu wählen. Erwartungsgemäß erfreut zeigten sich die SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Lars Klingbeil am Dienstag über die Unterstützung ...