Zum Inhalt dieser Ausgabe | Widerstandskämpfer des Tages: Hans Christoph Atzpodien Jan Greve Es gibt sie noch, diese furchtlosen Idealisten, die jedem Nationalismus die Stirn bieten und dabei auch den Konflikt mit der Regierung nicht scheuen. Hans Christoph Atzpodien ist einer von ihnen. Als Geschäftsführer des »Bundesverbandes der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie« sichert er den Weltfrieden durch seinen unermüdlichen Einsatz für europäische Rüstungsprojekte und verteidigt die Belange hiesiger Waffenschmieden bis zur letzten Patrone. Am Montag machte Atzpodien erneut mobil. Die Deutsche Presseagentur hatte herausgefunden, dass die frisch formierte Bundesregieru...

