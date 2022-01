Solidarität mit Palästinensern

Algerien gehört international zu den Unterstützern des palästinensischen Kampfes. 1988 hielt die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) gar ihren Kongress, in dem sie »das Recht Israels, in Frieden und Sicherheit zu leben«, anerkannte, in Algier ab. Des weiteren distanzierte sie sich auf dem Treffen vom Terrorismus und legte damit die Verhandlungsbasis für den Friedensprozess mit Tel Aviv, der in Oslo eingeleitet wurde und zur gegenseitigen staatlichen Anerkennung führen sollte. Er endete 1995 jedoch mit der Ermordung des israelischen Ministerpräsidenten Jitzchak Rabin durch einen ultrarechten jüdischen Fanatiker.

Heute ist dieser Friedensversuch so gut wie vergessen, die Palästinenser werden in der Öffentlichkeit als unverbesserliche Terroristen dargestellt, denen nicht zu trauen ist. Zudem sind sie in zwei sich anscheinend unversöhnlich geg...