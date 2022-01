Vier Jahrzehnte Sozialpolitik

Sozialpolitik ist mehr als Sozialversicherungen und Sozialhilfe. Sie betrifft auch Arbeitsbeziehungen, Qualifikation, Gesundheit und Tarifpolitik. Dieses breite Verständnis ist Ausgangspunkt des Handbuchs »Sozialpolitik und soziale Lage in Deutschland«, das Gerhard Bäcker, Gerhard Naegele und Reinhard Bispinck vor einiger Zeit in einer sechsten, vollständig überarbeiten und erweiterten Auflage vorgelegt haben. Die Autoren – die ihre wissenschaftliche Laufbahn am Sozialpolitischen Seminar der Universität Köln begonnen und sich dann in verschiedene Richtungen spezialisiert haben – arbeiten seit Erscheinen der ersten Auflage 1980 an der Weiterentwicklung und Aktualisierung des Standardwerks. In diesen 40 Jahren ist viel geschehen. »Besonders einschneidend waren die Jahre seit der Jahrtausendwende, die von neoliberalem Denken geprägt waren«, stellen die Sozialwissenschaftler im Vorwort fest. Vor allem unter der ersten SPD-Grünen-Regierung vollzog sich bis 200...