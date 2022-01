Die Sigi-Wolf-Saga

Herr Groll und der Dozent forcierten mit Grolls Kleinwagen das oststeirische Raabtal. Verschlafene Städtchen wie Gleisdorf, Feldbach und Sinabelkirchen reihten sich mit ihren Gewerbebrachen aneinander. In Gleisdorf habe vor kurzem der Mob eine nächtliche, mit Fackeln bewehrte Zusammenrottung vor dem Wohnhaus des Bürgermeisters durchgeführt, Schmähreden seien geschwungen, auch Morddrohungen gegen den Bürgermeister seien ausgestoßen worden, der sich für die Impfpflicht ausgesprochen hatte, berichtete der Dozent. Die Polizei habe die Versammlung wohlwollend beobachtet. Der übliche rechte Mummenschanz auf Österreichs Fluren und in den Städten. Aber nicht die Ödnis der Wissenschaftsleugner beschäftige ihn, so der Dozent, sondern die in den letzten Tagen ruchbar gewordenen Steuer- und Korruptionstricks des europaweit bekannten Automobilmanagers Siegfried Wolf.

»Der Oligarch entstammt einer vielköpfigen Bauernfamilie aus Feldbach«, fuhr der Dozent fort. »Er studi...