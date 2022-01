Zum Inhalt dieser Ausgabe | Rote-Armee-Ersatz des Tages: Böllerlärm Nico Popp Bevor US-Präsident Harry Truman ihn 1949 zum Rücktritt zwang, soll Verteidigungsminister James Forrestal, bei dem der schrille Antikommunismus jener Jahre sich zu einer akuten Paranoia verdichtet hatte, nächtens im Schlafanzug erschrockenen Passanten zugerufen haben, dass »die Russen kommen«. Bei Besprechungen zog er die Jalousien herunter, um »kommunistischen Scharfschützen« kein Ziel zu bieten. Bislang ist nicht bekannt, ob Peter Altmaier das in seinem Ministerium auch so gehandhabt hat. Dass er den Roten noch immer (oder schon wieder) dies und das zutraut, weiß man indes seit der Silvesternac...

Artikel-Länge: 1895 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen