Geldsegen für den liberalen Block

Welchen Parteien die Vermögenden in der BRD wirklich vertrauen, macht die Aufstellung der Parteispenden über 50.000 Euro deutlich, die – wie jedes Jahr – zum Jahreswechsel von der Bundestagsverwaltung veröffentlicht wurde. Mit 4,43 Millionen Euro hat die FDP die Nase vorn, gefolgt von Bündnis 90/Die Grünen, die 3,44 Millionen Euro von Unternehmen, Verbänden und Einzelpersonen zugesteckt bekamen. Die Verteilung der Summen zeigt auch, dass man in »der Wirtschaft« eine guten Riecher dafür hatte, wer nach der Bundestagswahl im September am Kabinettstisch landen würde. Die CDU, die im Wahljahr 2017 noch an der Spitze lag, musste sich diesmal mit Platz drei und knapp 3,39 Millionen Euro begnügen. Einzelspenden über 50.000 Euro müssen die Parteien dem Bundestagspräsidenten melden, der die Informationen zeitnah zu veröffentlichen hat.

In Bundestagswahljahren nehmen die Großspenden gewöhnlich zu; 2021 sogar überdurchschnittlich. Rund 12,4 Millionen Euro gingen an d...