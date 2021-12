Die andere Pandemie

In Mexiko nimmt die Gewalt gegen Frauen und Kinder zu. Laut Zahlen des Nationalen Statistik- und Geographieinstituts des Landes ­(INEGI) wurden im vergangenen Jahr 3.957 Frauen und Mädchen ermordet – der Höchststand seit Beginn der systematischen Erhebung. Das sind im Durchschnitt mittlerweile fast elf Femizide pro Tag.

In einem zum Tag der Menschenrechte am 10. Dezember veröffentlichten Bericht ruft daher die Deutsche Menschenrechtskoordination Mexiko die deutsche Bundesregierung dazu auf, »geschlechtsspezifische Gewalt in allen Gesprächsformaten mit der Regierung Mexikos als zentrales Thema anzusprechen und konkrete und messbare Fortschritte einzufordern, um Frauen und Mädchen vor Gewalt zu schützen«.

Laut zahlreichen Studien verschiedener Frauenorganisationen haben die mehrmonatigen Ausgangsbeschränkungen, Schließungen von Schulen, Erwerbslosigkeit und das sogenannte Homeoffice die Gewalt drastisch befeuert: Frauen werden zurück in traditionelle Genderro...