Nicht aus der Hand geben

Den Hörerinnen und Hörern »den sozialistischen deutschen Staat näherbringen …« und im Ausland lebende Deutsche über das Geschehen in der DDR informieren – das war das erklärte Ziel von Radio Berlin International (RBI), dem Auslandssender der DDR. Von der Gründung im Mai 1959 bis zur »Wende« 1990 produzierte das RBI in Redaktion und Studios im Block A des Funkhauses Nalepastraße in Berlin-Oberschöneweide, dem zentralen Standort des Rundfunks der DDR, Sendungen für die ganze Welt. Außer in Deutsch wurden die Programme auch in Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Dänisch, Arabisch und Suaheli ausgestrahlt.

In Berlin haben sich linke Aktivisten jetzt mit einem Projekt in die Tradition des Senders gestellt und Radio Berlin International nach 30 Jahren Pause wieder in den Äther zurückgebracht – allerdings vorerst in vergleichsweise bescheidenem Umfang. Alle zwei Wochen sollen in einer Sendung in englischer Sprache Themen der radikalen Linken behandelt...