Ein Etappensieg

Gabriel Boric, der Kandidat der linken Parteienkoalition »Apruebo Dignidad« (Ich stimme der Würde zu), hat die Stichwahl zur Präsidentschaft in Chile am 19. Dezember mit 56 Prozent der abgegebenen Stimmen recht deutlich gewonnen. Damit haben sich die schlimmsten Befürchtungen nicht bewahrheitet. Die bis zuletzt hohe Anspannung ist der Erleichterung und der Hoffnung gewichen. Ein zunächst als sicher, dann als bedroht angesehener Etappensieg im Prozess der weiteren Demokratisierung des Landes und der Stabilisierung der Linken (im weitesten Sinne) ist schließlich doch zu registrieren. Allerdings werfen die unmittelbare Vorgeschichte und der Kontext der gesamtgesellschaftlichen Lage in Chile eine Reihe von Fragen auf.

Ein großer Teil der Öffentlichkeit des südamerikanischen Landes war überzeugt davon, dass infolge der Ereignisse seit 2019, der gewalt...