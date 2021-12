Zum Inhalt dieser Ausgabe | Agenten und Hysterie »Memorial«-Organisationen von russischen Gerichten aufgelöst. Berufung angekündigt Arnold Schölzel Einen Tag nach der vom Obersten Gericht der Russischen Föderation angeordneten Auflösung der »Internationalen Gesellschaft für historische Aufklärung, Menschenrechte und soziale Fürsorge ›Memorial‹« (kurz: »Memorial International«) hat ein Richter des Moskauer Stadtgerichts am Mittwoch die Auflösung des juristisch selbständigen »Rechtszentrums ›Memorial‹« verfügt. Das berichtete die Nachrichtenagentur Interfax. Beide Vereinigungen werden in Russland als »ausländische Agenten« gemäß einem 2013 verabschiedeten Gesetz zu sogenannten Nichtregierungsorganisationen geführt. Es entspricht im wesentlichen einem US-Gesetz aus dem Jahr 1938 und weiteren US-Bestimmungen. Der Staatsanwalt erhob vor dem Stadtgericht am Mittwoch dieselben Vorwürfe wie der Vertreter der Generalstaatsanwaltschaft am Vortag: Das Rechtszentrum arbeite finanziell intransparent, verschleiere den Erhalt ausländischer Gelder und erfülle die Anforderungen des Ausländische-Agenten-Gesetzes nicht. ...

