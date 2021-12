So lange wie die Berliner Mauer

Einen wunderschönen guten Morgen! 2021 war in den Mannschaftssportarten ein unvergessliches Jahr für den argentinischen Sport. Highlights waren die Copa América (Amerikameisterschaft) der Herren, die Olympischen Spiele in Tokio sowie die Futsal-WM der Herren in Litauen.

Präambel für das, was folgte, war die Copa América, die eigentlich in Argentinien und Kolumbien stattfinden sollte, dann aber ausgerechnet im Winter ins coronagebeutelte Brasilien umzog, wo es schließlich zum Traumendspiel kam, in dem Argentinien im legendären Maracanã gegen chancenlose Gastgeber gewann und eine Titeldürre von 28 Jahren beendete. Um diese Zeitspanne einordnen zu können: Genauso lange stand die Berliner Mauer. Millionen argentinischer Kinder und Jugendlicher sahen ihre Selección zum ersten Mal in ihrem Leben überhaupt einen Titel gewinnen.

Die Argentinier hatten sich in einem der schlimmsten Jahre ihrer Geschichte – fünfzig Prozent Arme, der Staat zahlungsunfähig und dann auc...