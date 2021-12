Zum Inhalt dieser Ausgabe | Erdogan greift nach Istanbul Türkei: Innenministerium leitet Ermittlungen wegen »Terrorismus« gegen Stadtverwaltung ein Nick Brauns Das türkische Innenministerium hat eine Sonderuntersuchung gegen die Istanbuler Stadtverwaltung unter dem Vorwurf des »Terrorismus« eingeleitet. Das gab das Ministerium am Sonntag abend über Twitter bekannt. Seit Sommer 2019 stellt die kemalistische Oppositionspartei CHP mit Ekrem Imamoglu den Oberbürgermeister der größten Stadt des Landes, in der 1994 mit der erstmaligen Wahl des jetzigen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan zum Stadtoberhaupt der Siegeszug des politischen Islam begonnen hatte. Der Verlust des Milliardenbudgets der 15-Millionen-Einwohner-Stadt, aus dem Erdogans AKP ihr klientelistisches Netzwerk unterhalten hatte, stellt einen empfindlichen materiellen Verlust für die islamistische Partei dar. Entsprechend nutzte die Regierung seitdem jede Gelegenheit, um dem bereits als möglichen Herausforderer Erdogans bei Präsidentschaftswahlen gehandelten Imamoglu das Leben schwerzumachen. Zuletzt entzog Erdogan im November der Istanbuler Verwaltun...

Artikel-Länge: 3775 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen