Cliffhanger Nord Stream 2

Auf der einen Seite demonstrierte der russische Gaskonzern Gasprom zum Jahresende Business as usual: Seit dem 17. Dezember wird auch die zweite Röhre der im Herbst fertiggestellten Pipeline Nord Stream 2 mit sogenanntem technischem Gas befüllt, um Druck aufzubauen und den anschließenden Transport des Rohstoffs nach Deutschland zu ermöglichen. Das Signal ist klar: Wir sind bereit zu liefern; ob das Gas fließen kann, liegt an euch.

Auf der anderen Seite geht der politische Streit um die Leitung ungebremst weiter. In der Berliner Regierungskoalition agitieren Vertreter der Grünen dafür, die Pipeline stillzulegen. Vizekanzler Robert Habeck sagte, schon die Einigung auf ihren Bau sei »ein geopolitischer Fehler« der Bundesrepublik gewesen. Und Außenministerin Annalena Baerbock erklärte, das Vorhaben könne »zum jetzigen Stand so nicht genehmigt werden«. Kanzler Olaf Scholz dagegen hielt bei seinen Besuchen in Brüssel und Paris an der traditionellen SPD-Linie fest...