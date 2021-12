Der frühe Lorbeer

Es war eine mysteriöse Zeremonie, die an einem schönen Herbstabend ganz zu Anfang des 19. Jahrhunderts im Garten hinter dem Freihaus auf der Hundsburg bei Stoffeln stattfand. Ein gutes Dutzend älterer Männer mit eisgrauen oder kahlen Köpfen und langen roten Mänteln, alle Scharfrichter von Beruf, versammelten sich zu einem geheimnisvollen Begräbnis. Ein vielleicht achtjähriges Mädchen beobachtete aus einem Versteck hinter dem Gebüsch, wie ihr Großvater etwas Langes, Schmales, in ein Bettlaken Gehülltes in die offene Grube legte, die dann eilig wieder zugeschüttet wurde. War es ein Kind, ein Tier oder ein Schatz, was hier vergraben wurde?

Nichts von alledem, vielmehr war es das Richtschwert des Henkers, der es bis dato bei einhundert Enthauptungen benutzt hatte. Es war aber Brauch unter den Scharfrichtern, dass »sie ein Schwert, womit hundertmal das hochnotpeinliche Amt verrichtet worden, nicht länger behalten oder gar benutzen« durften. Denn »ein solches Ri...