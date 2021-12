Re: Lieber verstrahlt als im Krieg?

Neuanfang in Tschernobyl

Wadym Minsjuk aus dem Gebiet Donezk und Jurij Andrejew aus dem Gebiet Lugansk hat es an den Ort der Ukraine verschlagen, den viele seit 35 Jahren in keiner guten Erinnerung haben: das einst mit einem Atomunfall geschlagene Tschernobyl. Es sei besser, mit der Gefahr der Strahlung zu leben als mit dem Krieg, sind beide überzeugt. D 2021.

Arte, 19.40 Uhr

Eldorado KaDeWe – Jetzt ist unsere Zeit

Großes Weihnachtsfernsehen (jedenfalls wird es so angekündigt). Berlin 1918: Adolf Jandorf führt das angeschlagene Traditionshaus im Westen durch die Wirren der Zeit. Der kriegstraumatisierte Sohn Harry rückt zum Juniorchef auf. Für Harrys jüngere Schwester Fritzi sieht die großbürgerliche Familientradition keinen Platz in der Geschäftsführung vor. Sie verliebt sich in die junge Verkäuferin...