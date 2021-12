Sperrstunde mit Äthanol

Bei seiner Rückkehr vor zwei Wochen hatte der Stadtschreiber Graz tief verschneit vorgefunden. In Budweis hatte er sich noch einen weiteren Abend mit böhmischer Gastronomie gegönnt und wäre dann beinahe – kurz vor dem Ziel – in Selzthal gestrandet, wo ihm der garantierte Anschlusszug vor der Nase davongefahren war. Selzthal in der Obersteiermark ist ein Geisterbahnhof, der von den Österreichischen Bundesbahnen gleichwohl angefahren wird. Auf dem großen Bahnhof, dem nach wie vor wichtigen Knotenpunkt, war keine Menschenseele anzutreffen, keine Mitarbeiter, von denen er sich Auskünfte hätte erhoffen dürfen. Das Bahnhofsrestaurant ist schon lange geschlossen, außer einem beheizten Wartesaal und Automaten zur Notversorgung hat Selzthal nichts mehr zu bieten. Irgendwann ging es dann mit einem Regionalzug weiter Richtung Graz.

Der sogenannte Kriegssteig, der schnellste Fußweg auf den Schloßberg, ist im Winter gesperrt; viele überklettern einfach die Absperrungen...