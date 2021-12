Zum Inhalt dieser Ausgabe | Selbstbedienungsladen des Tages: ÖVP-Regierung Simon Zeise Politiker halten die Hand auf – eh klar, gähnt es aus Österreich. Aber die jüngsten Enthüllungen über Korruption und Vetternwirtschaft sind gar zu fesch und sollten deshalb besonders gewürdigt werden. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat dankenswerterweise einen unterhaltsamen Chatverlauf zusammengestellt. Wie Der Standard am Sonntag berichtete, war Thomas Schmid, ÖVP-Mitglied und Beamter im Finanzministerium, dafür zuständig, die schützende Hand über Österreichs Oligarchen zu halten, damit diese sich später durch Zuwendungen für die ÖVP erkenntlic...

Artikel-Länge: 1832 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen