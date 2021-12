Lieder für die Verdammten

»Es ist nicht nur die politische Bildung, die uns für gerechte Anliegen sensibilisiert und engagiert, sondern auch Kunst, Literatur und Musik«, schrieb Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador am Sonnabend auf Twitter über den einen Tag zuvor verstorbenen Mitbegründer der kubanischen Nueva-­Trova-Bewegung Vicente Feliú. In Lateinamerika und der Karibik, den USA und Europa wurde der »El Tinto« genannte Troubadour gewürdigt. Kubas Präsident Miguel Díaz-Canel nannte ihn einen »lieben Freund«, dessen Tod ein »Schlag für die Seele des Landes« sei.

Das war nicht immer so. Obwohl der am 11. November 1947 geborene Musiker sich schon als Jugendlicher für die Kubanische Revolution engagierte und als 13jähriger an der Alphabetisierungskampagne teilnahm, die Großeltern im Unabhängigkeitskrieg gegen Spanien und die Eltern gegen den Diktator Batista gekämpft hat...